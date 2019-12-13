Убыль населения России оказалась рекордно высокой за 11 лет

Убыль населения в России достигла рекордных показателей за 11 лет и при этом не восполняется увеличением количества мигрантов, следует из отчетов Росстата.
«За январь—сентябрь 2019 года естественная убыль населения в России составила 236,9 тысяч человек. Выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тысяч человек», — сообщает РБК со ссылкой на документ. В прошлом году также наблюдалась естественная убыль населения. Так, в 2018 году превышение числа умерших над числом родившихся составило 173,4 тысячи человек. В целом по стране в январе—сентябре 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, в 32 субъектах РФ это превышение составило 1,5-2,1 раза.
При этом миграционный приток в аналогичный период составил 193,2 тысячи человек и компенсировал естественную убыль населения на 81,6%. Так, за девять месяцев 2019 года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек. По данным за 1 октября этого года, в России проживает 146,7 млн человек.