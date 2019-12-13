Кремль не стал реагировать на новые высказывания зятя Ельцина про Путина

Валентин Юмашев около 19 лет работает советником президента на общественных началах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кремль не требует от экс-главы администрации президента РФ Валентина Юмашева согласовывать свои выступления, посвященные лидеру государства Владимиру Путину. Об этом «URA.RU» во время общения с прессой сообщил представитель президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о новых заявлениях Юмашева в беседе с писателем-документалистом Олегом Морозовым.

«Он не обязан согласовывать свои выступления в СМИ, это его личная точка зрения. В данном случае мы ее не комментируем», — «сказал URA.RU» Дмитрий Песков.

На днях Ельцин Центр обнародовал разговор Валентина Юмашева с Олегом Морозовым «Если не Путин, то кто?». В ходе беседы Юмашев, в частности, рассуждал о планах главы государства на 2024 год — срок окончания полномочий президента. В политической среде выступление Юмашева посчитали попыткой дать разъяснение своим же словам, сказанным во время публичного интервью Владимиру Познеру в Ельцин Центре. Тогда экс-глава АП заявил, что Путин может уйти с поста президента через пять лет.

«URA.RU» сообщало, что до встречи с Познером Юмашев дал еще два интервью разным журналистам о том, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина. Публичная активность Юмашева не осталась незамеченной политсообществом, и уже существуют разные трактовки его действий.

Валентин Юмашев — зять первого президента РФ Бориса Ельцина и около 19 лет работает советником Владимира Путина на общественных началах.