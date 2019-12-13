13 декабря 2019

У Госдумы появится собственная медаль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума, рабочие, муниципальные рабочие, манежная площадь, охотный ряд, уборка снега, муниципальные служащие
Современное здание Госдумы будет изображено на лицевой стороне медалиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума хочет учредить собственную медаль, которую будет вручать гражданам России и иностранцам. Проект постановления думского комитета по контролю и регламенту опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Медалью награждаются граждане Российской Федерации за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма», — говорится в приложении к проекту. Также награждать будут иностранных граждан за укрепление международных связей.

Награждать можно будет не более пяти человек в год. Сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, региональных заксобраний и выборных органов местного самоуправления не смогут получить медаль.

С одной стороны на медали будет изображено здание Госдумы, а на обратной — Таврический дворец, в котором проходили заседания в 1906 году. Диаметр медали составит 32 миллиметра, а сама она будет сделана из медно-никелевого сплава.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...