У Госдумы появится собственная медаль

Госдума хочет учредить собственную медаль, которую будет вручать гражданам России и иностранцам. Проект постановления думского комитета по контролю и регламенту опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Медалью награждаются граждане Российской Федерации за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма», — говорится в приложении к проекту. Также награждать будут иностранных граждан за укрепление международных связей.
Награждать можно будет не более пяти человек в год. Сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, региональных заксобраний и выборных органов местного самоуправления не смогут получить медаль.
С одной стороны на медали будет изображено здание Госдумы, а на обратной — Таврический дворец, в котором проходили заседания в 1906 году. Диаметр медали составит 32 миллиметра, а сама она будет сделана из медно-никелевого сплава.