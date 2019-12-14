Плющенко предположил, почему Загитова приостановила карьеру

Причина ухода, озвученная самой Алиной Загитовой, показалась многим спортсменам неубедительной Фото: wikipedia.org

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова могла сделать паузу в спортивной карьере для того, чтобы выбрать себе нового тренера. Так считает двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами», — цитирует ТАСС Евгения Плющенко. Также фигурист предположил, что это решение может быть связано или с травмой Загитовой, или с ее неумением делать четверной прыжок, без которого тяжело соревноваться со спортсменками.

Плющенко отметил, что Загитовой нужно уделять внимание, достойное олимпийской чемпионки, а самой спортсменке посоветовал двигаться дальше. При этом фигурист сказал, что поражение в финале Гран-при не поставит крест на всей спортивной карьере.

Ранее Загитова заявила, что приостанавливает спортивную карьеру, и сообщила, что не планирует ехать на чемпионат России, а на чемпионат Европы и мир не претендует, передает агентство Nation News.