В Европе возросла тревожность после слов Путина о Tomahawk
По словам Мемы, реакция РФ может оказаться беспрецедентной, сокрушительной и катастрофической
Ответ России на удары Украины западными ракетами может быть беспрецедентным и сокрушительным. Об этом сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальных сетях.
«Реакция России [на украинские удары вглубь российской территории ракетами Tomahawk] может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической», — написал Мема. Его сообщение опубликовано в соцсети X.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в случае ударов ракетами Tomahawk по территории России ответ будет жестким и неожиданным. По его словам, обсуждение возможных поставок американских ракет Tomahawk украинским вооруженным силам представляет собой попытку эскалации конфликта. Глава государства также подчеркнул, что диалог предпочтительнее конфронтации, разногласий или продолжения боевых действий, передает 360.ru.
