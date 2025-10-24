В Европе возросла тревожность после слов Путина о Tomahawk

По словам Мемы, реакция РФ может оказаться беспрецедентной, сокрушительной и катастрофической Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ответ России на удары Украины западными ракетами может быть беспрецедентным и сокрушительным. Об этом сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальных сетях.

«Реакция России [на украинские удары вглубь российской территории ракетами Tomahawk] может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической», — написал Мема. Его сообщение опубликовано в соцсети X.