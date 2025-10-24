Белоусов проверил работу ВС РФ в ДНР. Видео
Министр также наградил отличившихся бойцов госнаградами
Фото: Министерство обороны РФ
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал работу соединений и подразделений «Южной» группировки войск, действующей в зоне спецоперации в ДНР. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.
«Белоусов в ходе работы в „Южной“ группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника», — сказано в сообщении. Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.
Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик представил министру доклад об эффективности действий российских военнослужащих за последние сутки. По итогам проведенной инспекции Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим особое отличие при выполнении поставленных задач.
Ранее министр обороны РФ направил обращение военнослужащим 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, поздравив подразделение с успешным освобождением населенного пункта Полтавка, расположенного в Запорожской области. В своем послании Белоусов подчеркнул, что проявленные бойцами мужество, выдержка и самоотверженность являются достойным образцом для всех, кто гордится защитниками страны, пишет RT.
