Министр также наградил отличившихся бойцов госнаградами Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал работу соединений и подразделений «Южной» группировки войск, действующей в зоне спецоперации в ДНР. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.

«Белоусов в ходе работы в „Южной“ группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника», — сказано в сообщении. Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик представил министру доклад об эффективности действий российских военнослужащих за последние сутки. По итогам проведенной инспекции Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим особое отличие при выполнении поставленных задач.

