После атаки ВСУ на Курскую область часть региона осталась без света

ВСУ нанесли четыре удара по подстанции в Рыльске утром 24 октября. В итоге часть региона осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Он отметил, что в скором времени аварийные службы займутся восстановлением электроэнергии. По словам Хинштейна, энергетики ежедневно выполняют свои рабочие обязанности, проявляя «беспримерное мужество».

