После атаки ВСУ на Курскую область часть региона осталась без света
ВСУ нанесли четыре удара по подстанции в Рыльске (архивное фото)
ВСУ нанесли четыре удара по подстанции в Рыльске утром 24 октября. В итоге часть региона осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Он отметил, что в скором времени аварийные службы займутся восстановлением электроэнергии. По словам Хинштейна, энергетики ежедневно выполняют свои рабочие обязанности, проявляя «беспримерное мужество».
Ранее стало известно, что около 1,5 тысяч жителей города Новошахтинск Ростовской области остались без электроснабжения после массированной атаки беспилотников со стороны украинских вооруженных сил. Об этом проинформировал глава российского региона Юрий Слюсарь. Без света остались многоэтажки, детский сад и здание техникума. Вернуть электричество в дома жителей обещают в течение дня.
