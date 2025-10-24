Сдвинется ли с места: эксперт дал прогноз по изменению ставки на предстоящем заседании ЦБ

Заседание Банка России по ключевой ставке состоится сегодня, 24 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ключевая ставка ЦБ России, вероятнее всего, сохранится на текущем уровне по итогам ближайшего заседания регулятора. Об этом сообщил первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Соответственно, наш in-house прогноз (внутренний прогноз — прим. URA.RU), что ставка останется неизменной на предстоящем заседании», — сказал Пьянов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, процесс принятия решения затрудняется в связи с неопределенностью последствий изменений в Налоговом кодексе, которые начнут действовать с 1 января 2026 года. В частности, у Пьянов заявил, что на это влияет потенциальное увеличение ставки НДС на уровень цен.

По его мнению, в случае если Центробанк продолжит придерживаться строгой политики в вопросах снижения инфляции до целевого показателя к концу 2026 года, ключевая ставка, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, будет удерживаться в диапазоне 12–13%. В то же время, если акцент будет смещен в сторону стимулирования экономической динамики, возможна незначительная корректировка ставки в сторону снижения.

В то же время Пьянов допустил возможность «символического» уменьшения ключевой ставки. Но лишь в случае, если Банк России будет готов перенести достижение целевого уровня инфляции в 4% на более поздний срок — до 2026 года, по сравнению с текущими прогнозами.