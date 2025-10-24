ВС РФ освободили населенный пункт Дроновка в ДНР
24 октября 2025 в 13:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Военнослужащие России установили контроль над населенным пунктом Дроновка, расположенным в Донецкой Народной Республике. Сообщение об этом было передано Сергею Белоусову в ходе его инспекции войсковой группировки "Южная".Об этом сообщает Минобороны.
