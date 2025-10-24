Пособие по беременности вырастет в России в 2026 году

В 2026 году в России размер пособия по беременности и родам увеличится до 955,8 тыс. рублей, а в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей. Об этом стало известно из материалов к проекту бюджета Социального фонда России.

«Максимальный размер пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней в 2026 году составит 955 836,00 рублей. Сумма в 2027 году составит 1 100 437,80 рублей, а в 2028 году — 1 188 465,60 рублей», — цитирует ТАСС материалы к бюджету Социального фонда.

В проекте бюджета обозначены и предельные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. В 2026 году сумма выплаты в месяц составит 83 тыс. рублей, в 2027 году — 95,5 тыс. рублей, а в 2028 году — 103,2 тыс. рублей. В ведомстве подчеркивают, что новая бюджетная политика нацелена на долговременную поддержку материнства и стимулирование рождаемости. Законопроекты о бюджете России и Социального фонда сейчас проходят рассмотрение в Госдуме, второе чтение назначено на 18 ноября. Индексация пособий проводится ежегодно с учетом роста средней зарплаты и возможностей бюджета.