Российские альпинисты застряли на вершине горы в Непале

Пять российских альпинистов, возглавляемых Андреем Васильевым, оказались заблокированы на высоте 8163 метра на вершине Манаслу в Непале из-за тяжелых погодных условий. Как сообщает SHOT, спортсмены застряли при спуске 22 октября, после успешного восхождения по новому маршруту на Южно-Западной стене горы.

Альпинисты вышли на связь с местными спасательными службами и запросили срочную помощь. По словам участников экспедиции, они уже несколько суток вынуждены бороться с неблагоприятной погодой и проводят ночи в экстремальных условиях. Ранее в октябре трое туристов из Белгорода, спускавшихся с Эльбруса, также оказались заблокированы на большой высоте после получения одним из них травмы ноги и смогли связаться со спасателями для получения помощи.