Российские альпинисты застряли на вершине горы в Непале
Альпинисты несколько суток находятся на высоте свыше восьми километров из-за погодных условий
Пять российских альпинистов, возглавляемых Андреем Васильевым, оказались заблокированы на высоте 8163 метра на вершине Манаслу в Непале из-за тяжелых погодных условий. Как сообщает SHOT, спортсмены застряли при спуске 22 октября, после успешного восхождения по новому маршруту на Южно-Западной стене горы.
«Сейчас группа находится в палатке на высоте, запас сил и ресурсов минимален, условия крайне тяжелые: ночная температура минус 28 градусов, ветер достигает 42 км/ч», — говорится в сообщени. Ситуацию также усложняет околонулевая видимость, делая спуск практически невозможным.
Альпинисты вышли на связь с местными спасательными службами и запросили срочную помощь. По словам участников экспедиции, они уже несколько суток вынуждены бороться с неблагоприятной погодой и проводят ночи в экстремальных условиях. Ранее в октябре трое туристов из Белгорода, спускавшихся с Эльбруса, также оказались заблокированы на большой высоте после получения одним из них травмы ноги и смогли связаться со спасателями для получения помощи.
