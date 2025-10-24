Логотип РИА URA.RU
ВС РФ предотвратили атаки на два российских региона

24 октября 2025 в 13:04
Беспилотники сбиты над Калужской областью и Московским регионом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средства ПВО России утром 24 октября отразили попытку атаки семи украинских беспилотников на территории двух регионов — Калужской области и Московского региона. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, это произошло в промежутке с 8:00 до 10:00 по московскому времени.

«Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Четыре беспилотника уничтожили над Калужской областью, остальные три — над Московским регионом.

Из-за угроз воздушной опасности были временно введены ограничения на прием и вылет воздушных судов в трех аэропортах — Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево). После ликвидации воздушных целей все ограничения были оперативно сняты, аэропорты функционируют в штатном режиме. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.

Спецоперация РФ на Украине

