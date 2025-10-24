ВС РФ предотвратили атаки на два российских региона
Беспилотники сбиты над Калужской областью и Московским регионом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Средства ПВО России утром 24 октября отразили попытку атаки семи украинских беспилотников на территории двух регионов — Калужской области и Московского региона. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, это произошло в промежутке с 8:00 до 10:00 по московскому времени.
«Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Четыре беспилотника уничтожили над Калужской областью, остальные три — над Московским регионом.
Из-за угроз воздушной опасности были временно введены ограничения на прием и вылет воздушных судов в трех аэропортах — Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево). После ликвидации воздушных целей все ограничения были оперативно сняты, аэропорты функционируют в штатном режиме. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.