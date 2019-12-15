Плановая тревога не подразумевала эвакуацию детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале школьников во время плановой тревоги заставили выпрыгивать в окно раздетыми. В результате некоторое время дети находились на морозе только в школьной форме. Инцидент произошел в новоуренгойской школе «Земля родная».

На опубликованных кадрах видно, как дети стоят на улице без верхней одежды. В результате школьники заболели. Как пишет новостное агентство N24 со ссылкой на родителей школьников, во время плановой тревоги один из учителей предложил ребятам эвакуироваться из окна кабинета, который находится на первом этаже. При этом тех, кто пытался зафиксировать происходящее на видео, учитель труда заставил удалить запись.

«К сожалению, меня не было на месте. По факту произошедшего будет проведена проверка. Больше сделать ничего нельзя», — сказала N24 директор учебного заведения Светлана Боцян. По ее словам, она извинилась перед родителями детей и сейчас ждет списки заболевших детей и информацию об их состоянии в целом. При этом директор школы так и не смогла объяснить, была ли необходимость в том, что дети оказались на улице без одежды.

Как рассказали изданию в городском отделе надзорной деятельности и профилактической работы, учебная тревога в школе носила информационный характер. Поэтому в это время инспектор по пожарной безопасности задавал учителям теоретические вопросы, а выводить детей на улицу не подразумевалось. Однако один из педагогов все-таки решил применить теорию на практике.

Получить комментарии представителей школы «Земля родная» и департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа на момент написания новости «URA.RU» не удалось.