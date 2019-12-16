СМИ: полковник-миллиардер Захарченко забросал начальство колонии жалобами

Дмитрию Захарченко не нравится жизнь в колонии Фото: depositphotos.com

Осужденный за взяточничество экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко написал много жалоб начальству колонии. Его не устраивает жизнь и порядке в колонии.

«Там ему сидеть весь срок, но Захарченко начал с места в карьер — забросал начальство жалобами еще в карантине», — сообщает Mash. По данным издания, полковнику-миллиардеру не нравятся условия жизни в колонии и обращение на «ты». Его также не устраивает, что заключенных долго пересчитывают и все это время им приходится стоять на морозе.

Экс-полковник МВД отбывает наказание в колонии №5 в Мордовии. В пресс-службе регионального УФСИН не смогли оперативно прокомментировать «URA.RU» информацию о жалобах Захарченко.