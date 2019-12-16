В Госдуме придумали замену смертной казни

Заключенные будут отбывать пожизненный срок в одиночной камере Фото: Анна Майорова © URA.RU

В качестве высшей меры уголовного наказания в России предложено ввести одиночное пожизненное лишение свободы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, текст законопроекта опубликован в электронной базе думы.

«Данный проект закона имеет своей целью привести в соответствие законодательство об исполнении уголовного наказания, с учетом предложенных изменений <…> о введении в качестве высшей меры уголовного наказания — одиночное пожизненное лишение свободы», — говорится в пояснительной записке.

Как рассказал депутат, сейчас высшей мерой наказания за преступление является пожизненное лишение свободы. Такое наказание предусмотрено более чем за 20 видов преступлений, а смертная казнь — только за пять. «В связи с этим „предлагается заменить смертную казнь одиночным пожизненным лишением свободы с отбыванием наказания в тюрьме“», — пишет ТАСС. Однако идею Иванова не поддержали в правительстве РФ, так как реализация законопроекта потребует строительства новых колоний.

Разговоры о возвращении в Россию смертной казни начались осенью, после убийства школьницы в Саратове. 9-летняя девочка была убита по дороге в школу, напоминает агентство Nation News. Однако о невозможности возвращения такой меры наказания заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, сообщает телеканал 360.

Мораторий на смертную казнь в России действует с 1997 года. В тот год был подписан протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который предусматривает отмену смертной казни в мирное время.