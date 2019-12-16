СМИ: бойцы ОМОН нашли в доме многодетной семьи автоматы, гранаты и окровавленные матрасы

ОМОН проводит обыски в коттедже в Гатчине Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Под Гатчиной (Ленинградская область) силовики обыскивают коттедж, принадлежащий многодетной семье. В доме нашли гранаты, автоматы, бронежилеты, тир, окровавленные матрасы, а на территории — большой деревянный крест, под которым яма.

Сейчас в доме работают бойцы ОМОН, сотрудники Центра «Э», полиции и МЧС. «Из коттеджа выносят оружие и выводят детей — их восемь человек. Территорию коттеджа под Гатчиной обыскивают оперативники. Это здоровенный особняк с тиром в подвале и спортзалом. В доме бронежилеты, стволы, гранаты и другие боеприпасы. В спальнях — окровавленные матрасы», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

Также известно, что на территории участка установлен большой деревянный крест, под которым яма. Ее будут раскапывать криминалисты. Всех детей уже вывели из дома. По словам соседей, в школу ребята, вероятно, не ходили. Никто из них не смог назвать своей фамилии. Следователям они рассказали, что отец насиловал их сестру. Сам мужчина, как сообщается, говорит, что он спецагент. По неподтвержденным данным, он женат на своей двоюродной сестре.