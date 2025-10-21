Подозреваемому в убийстве оператора Политика заочно предъявили обвинение

Следователями обвиняемому в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть режиссера и оператора Сергея Политика, предъявлено обвинение Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет Москвы заочно предъявил обвинение подозреваемому в деле об убийстве режиссера и оператора Сергея Политика. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК. По данным ведомства, фигуранту инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. На данный момент подозреваемый объявлен в розыск.

«Следователями столичного СК фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть режиссера и оператора Сергея Политика заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в розыск», — сообщила пресс-служба СК РФ в telegram-канале. В рамках расследования уголовного дела сотрудники следственного комитета изъяли и изучили записи с камер внешнего видеонаблюдения, а также опросили нескольких свидетелей.

Фотографии подозреваемого были загружены в систему распознавания лиц, говорится в официальном сообщении следственного комитета. Следователи совместно с оперативными службами продолжают мероприятия по установлению местонахождения обвиняемого и его задержанию.

Продолжение после рекламы

Информация о смерти Сергея Политика появилась 20 октября. Согласно сообщениям, поздно вечером режиссер вышел в подъезд, чтобы покурить, где в это время находились несколько мужчин. Политик сделал им замечание, после чего между сторонами произошел словесный конфликт, который, однако, вскоре был улажен.