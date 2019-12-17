Под Тюменью вооруженная компания расстреляла собак

Жители Тюменского района опасаются за жизнь домашних и бездомных собак Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменском районе конфликт между сторонниками и противниками домашних животных стал причиной расстрела двух собак. Об этом «URA.RU» на правах анонимности рассказал один из жителей поселка Московского. По его словам, на животных в районе деревни Падерино охотились несколько человек с ружьями на квадроциклах.

«У нас в Вайбере есть своя группа, в ней более 1700 человек, это люди, которые проживают в Тюменском районе. Так вот, там несколько местных жителей постоянно пишут угрозы хозяевам собак. Говорят, что нужно животных травить, отстреливать и так далее. Причем и домашних, и бездомных. Видимо, решили перейти от слов к делу, и застрелили двух собак в поле недалеко от Падерино. Обе собаки, кстати, были в ошейниках», — рассказал он «URA.RU».

В администрации Тюменского района подтвердили, что среди местных жителей действительно есть недопонимание из-за содержания собак. Но расстрел животных под Падерино с этим не связан.

«У кого-то когда-то ребенка чужая собака укусила и все. Он всю жизнь их любить не будет. Кто-то, наоборот, держит сразу несколько собак. Это нерешаемый конфликт. Я думаю, что на животных, которых застрелили в поле, специально никто не охотился. Другой вопрос: как рядом с населенным пунктом оказалась странная компания с огнестрельным оружием», — пояснила агентству пресс-секретарь главы Тюменского района Галина Евсеева.

В управлении МВД по Тюменской области ситуацию пока никак не прокомментировали. В пресс-службе ведомства взяли время на подготовку ответа.