Зять Ельцина рассказал, кто помог Путину стать президентом

Валентин Юмашев познакомился с Владимиром Путиным в 1997 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин познакомился с Валентином Юмашевым, возглавлявшим администрацию при президенте Борисе Ельцине в 1997—1998 годах, благодаря Анатолию Чубайсу. Об этом зять первого президента России Бориса Ельцина рассказал в интервью BBC.

«Зампредседателя правительства при Ельцине, Анатолий Чубайс, рассказал мне, что знает сильного управленца, который может стать моим хорошим заместителем. Он познакомил меня с Владимиром Путиным, и мы начали работать вместе», — заявил он. По словам Юмашева, он сразу отметил блестящую работу Путина.

Экс-глава администрации президента добавил, что в качестве преемника Ельцин рассматривал несколько человек, в том числе Бориса Немцова (заместитель председателя правительства РФ в 1998 году), Сергея Степашина (министр внутренних дел РФ в 1998—1999 годах) и Николая Аксененко (министр путей сообщения в 1997—2002 годах). По словам Юмашева, Ельцин спросил его, что он думает о Путине. На что тот ответил, что его точно стоит рассматривать как потенциального преемника.

Это уже не первое интервью Юмашева на данную тему. В конце ноября он выступил в Екатеринбурге, где рассказал, что Путин хотел уйти из Кремля за два года до того, как стал президентом. Он задумался об уходе после назначения заместителем руководителя администрации президента России. Зять Ельцина также предсказал, когда Путин покинет президентский пост.