В Хакасии в подъезде дома умер пенсионер, два месяца ждавший помощи властей

Прокуратура Хакасии внесла представление главе региона Валентину Коновалову после того, как в Абакане пенсионер скончался в подъезде, так и не дождавшись социального жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
«Главе Республики Хакасия — председателю регионального правительства внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах социального обслуживания граждан», — сообщается на сайте прокуратуры Хакасии. Прокурор республики организовал проверку после того, как местные СМИ сообщили о смерти 73-летнего жителя Абакана, который умер на лестничной площадке.
Как уточняется на сайте прокуратуры, мужчина остался без жилья, регистрации и документов. Соцработники занимались восстановлением его паспорта и помогали оформить медицинское заключение более 45 дней. Мужчина два месяца жил в подъезде, так как в регионе не предусмотрено специализированного помещения. Не дождавшись помощи от государства, пенсионер скончался.
В результате проверки, инициированной прокурором республики, было установлено, что правительство и Министерство труда и соцзащиты Хакасии реализуют свои полномочия по предоставлению социальной защиты граждан не в полном объеме. По факту смерти погибшего мужчины органы следствия проводят доследственную проверку.