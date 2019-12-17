Новые арктические льготы появятся в 2020 году

Преференции получат инветсторы в новые проекты на всей территории Арктики Фото: Максим Егоров © URA.RU

Пакет законопроектов по развитию Арктики должен заработать летом 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков на заседании государственной комиссии по Арктике.

По словам замминистра, документы уже поступили на рассмотрение в аппарат президента РФ. «Ожидаем одобрения до 17 января, надеемся, что до 6 февраля этот пакет поступит в Госдуму, — цитирует Крутикова „Интерфакс“. — Рассчитываем, что пакет документов по развитию Арктики начнет работать в июле 2020 года».

Всего рассматривается пять групп проектов, для которых предусматриваются льготы: проекты на континентальном шельфе, производство СПГ и газохимии, новые нефтяные месторождения в Восточной Арктике, проекты в сфере добычи твердых полезных ископаемых, а также проекты, не связанные с добычей. Для последних ставку страховых взносов снизят до 7,6%, а федеральную часть налога на прибыль сделают нулевой в течение 10 лет.

При этом государство намерено поддерживать новые проекты на всей территории Арктики, а не в отдельных регионах. Минимальная сумма, которую инвесторы смогут вложить в новые проекты — 10 млн рублей, а регионы получат право снижать для них земельные и имущественные налоги до нуля.

Поручение разработать федеральный закон об особой системе преференций для инвесторов отдал президент РФ Владимир Путин во время Арктического форума в Петербурге. На Ямале не стали ждать решения на федеральном уровне и разработали местное законодательство.