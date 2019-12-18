В московскую больницу, где собираются уволить десятки врачей, пришла Росгвардия

О появлении сотрудников Росгвардии в больнице сообщила председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В московскую гинекологическую больницу №11 прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Силовиков вызвал главный врач больницы, который планирует сократить 100 сотрудников медперсонала по причине капитального ремонта. Об этом сообщают представители профсоюза «Альянс врачей».

«Прямо сейчас самый настоящий рейдерский захват 2 филиала городской клинической онкологической больницы в Москве- врачей принуждают к увольнению без каких-либо документов», — пишет в Twitter председатель профсоюза Анастасия Васильева. По ее словам, она приехала в учреждение, чтобы защитить медиков, однако в ответ на ее действия руководство больницы вызвало сотрудников Росгвардии и полиции.

Ранее представители «Альянса врачей» сообщали, что 6 декабря главврач гинекологической больницы объявил своим сотрудникам, что учреждение закрывается на ремонт. Из-за этого планировалось уволить 100 медиков, включая младший и средний персонал. Однако руководство больницы пообещало восстановить сотрудников после Нового года. В профсоюзной организации считают, что на месте больницы собираются построить новый жилой комплекс.

Позже более 200 пациентов написали обращению к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и московскому мэру Сергею Собянину, в котором выступили против массового увольнения медиков.

Корреспонденту «URA.RU» не удалось получить комментарий представителей больницы.