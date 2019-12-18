Торрент-трекер LostFilm.TV предлагал к просмотру лучшие зарубежные сериалы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов торрент-трекер LostFilm.TV. По информации с сайта Мосгорсуда, портал был заблокирован по жалобе Warner Bros. Entertainmen из-за сериала «Супергерл».

Как уточняет «Роскомсвобода», копии сериала «Супергерл» были размещены на ресурсе без разрешения правообладателя. Истец выступил с просьбой запретить «создание технических условий» для размещения копий сериала. Суд уже удовлетворил иск, и пока решение обжаловано не было. Аналогичные жалобы предъявлены и ряду других онлайн-кинотеатров, все из них также заблокированы Роскомнадзором.

Ранее LostFilm.TV, который позиционирует себя как «уникальный ресурс о лучших западных сериалах» и является одним из популярных порталов среди российских пользователей, уже попадал в реестр Роскомнадзора. Однако тогда в реестр регулятора были внесены лишь отдельные страницы портала, которые спустя некоторое время были разблокированы. Сейчас запрещенным считается уже весь домен — это свидетельствует о том, что торрент-трекер может навсегда остаться заблокирован.