В Махачкале снесут почти 200 многоквартирников

В Махачкале рассматривается возможность сноса примерно 200 незаконно построенных жилых домов. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в рамках ПМЭФ-2025.
«На сегодняшний день вообще у нас в такой „красной зоне“ находится около 200 домов многоквартирных, но незаселенных. Мы сейчас определяемся: там, где мы обеспечим создание условий для жильцов, они будут достраиваться. Там, где нет — они будут сноситься», — сказал Меликов в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что по каждому такому объекту идет очень кропотливая работа. Кроме того, Меликов отметил, что после сноса таких незаконных построек необходимо пересмотреть назначение этих площадей под иные нужды. Например, на создание комфортной городской среды.
Ранее Сергей Меликов уже заявлял о необходимости сноса незаконных многоэтажных домов в Дагестане, поскольку такие здания часто не соответствуют требованиям безопасности и создают угрозу для жителей. В республике выявлено более 800 подобных объектов, преимущественно в Махачкале и Каспийске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.