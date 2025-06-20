«Сиюминутная проблема»: Силуанов броско высказался о ключевой ставке

Вопрос процентной ставки является краткосрочной проблемой. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Ставка — это сиюминутная проблема», — заявил министр в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского экономического форума. Он добавил, что ключевым условием для устойчивого экономического роста выступает формирование эффективных институтов.
Ранее Силуанов уже отмечал стабильность налоговой системы России и отсутствие массового ухода налогоплательщиков в тень после изменений в налоговой политике. По его словам, поступления в бюджет соответствуют ожиданиям, что подтверждает жизнеспособность экономической модели страны даже в условиях санкций.
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