«Сиюминутная проблема»: Силуанов броско высказался о ключевой ставке

Силуанов: ключевая ставка — это сиюминутная проблема
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Силуанов отметил, что в первую очередь для экономики важны институты
Силуанов отметил, что в первую очередь для экономики важны институты Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Вопрос процентной ставки является краткосрочной проблемой. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Ставка — это сиюминутная проблема», — заявил министр в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского экономического форума. Он добавил, что ключевым условием для устойчивого экономического роста выступает формирование эффективных институтов.

Ранее Силуанов уже отмечал стабильность налоговой системы России и отсутствие массового ухода налогоплательщиков в тень после изменений в налоговой политике. По его словам, поступления в бюджет соответствуют ожиданиям, что подтверждает жизнеспособность экономической модели страны даже в условиях санкций.

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Вопрос процентной ставки является краткосрочной проблемой. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Ставка — это сиюминутная проблема», — заявил министр в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского экономического форума. Он добавил, что ключевым условием для устойчивого экономического роста выступает формирование эффективных институтов. Ранее Силуанов уже отмечал стабильность налоговой системы России и отсутствие массового ухода налогоплательщиков в тень после изменений в налоговой политике. По его словам, поступления в бюджет соответствуют ожиданиям, что подтверждает жизнеспособность экономической модели страны даже в условиях санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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