17 декабря 2019

Китайцы и турки сделали Екатеринбург столицей медицинского туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, лаборатория, эко, микроскоп, исследование, репродуктивная медицина
Иностранцы охотнее едут лечиться на Урал. В экспорте медицинских услуг здесь участвуют десять организацийФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Национальные проекты

Иностранцы едут лечиться на Урал: их интересует пластическая и сердечно-сосудистая хирургия, а также ЭКО. Об этом на Комитете Госдумы РФ по охране здоровья, посвященного развитию экспорта медуслуг, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

«Ведущие причины обращений иностранцев — акушерство и гинекология, онкология и фтизиатрия. Популярность набирают сердечно-сосудистая хирургия и пластическая хирургия», — заявил Цветков. Он добавил, что на данный момент в регионе активно участвуют в экспорте данных услуг десять медицинских организаций.

Для помощи иностранным пациентам в выборе больницы летом на Урале была создана национальная ассоциация медицинского туризма. Внешнеэкономические отношения удалось наладить с Китаем и Турцией. По мнению Цветкова, развитию экспорта медуслуг может поспособствовать возможность получения туристами для въезда в РФ специальной медицинской визы.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также является одной из составляющих нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Доля экспорта услуг при этом от всего бюджета проекта составляет 5,8 млрд. рублей. Предполагается, что за счет увеличения объема экспорта в регионе увеличится финансирование системы здравоохранения.

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