Названа причина посадки без шасси военно-транспортного самолета в Екатеринбурге

Комиссия, занимающаяся расследование инцидента в аэропорту Кольцово 10 октября с военно-транспортным самолетом Ан-12БК, закончила расследование. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург№ 1».
«Проведена проверка и дана оценка, это ошибка пилота. Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны», — сообщил каналу военный прокурор Центрального военного округа генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.
Ранее «URA.RU» сообщало, что версия об «ошибке пилота» была основной с первого дня. Специалисты тогда сразу же предположили, что судя по тому как проходила посадка, пилот просто забыл выпустить шасси. При этом военный летчик провел посадку настолько хорошо, что не пострадали не только 17 человек, находившиеся на борту, но и самолет. По данным «URA.RU» Ан-12БК после обследования и незначительного ремонта уже возвращен в строй. Известно, что севший в Кольцово самолет имеет двойную регистрацию, что бывает довольно редко. С номером RF-95428 он имеет государственную регистрацию (куда относятся самолеты МЧС, Минобороны, ФСБ, правительства), а под номером RA-11260 зарегистрирован в реестре гражданской авиации. Этот борт был изготовлен в 1968 году, ему 51 год, но по авиационным меркам это не предельный возраст для самолета.