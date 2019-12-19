Тюменские коммунисты не стали смотреть пресс-конференцию Путина

Тамара Казанцева не ожидала, что ее пресс-конференция пройдет одновременно с мероприятием Владимира Путина Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские коммунисты рассказали, что запланировали провести итоговую пресс-конференцию раньше, чем стало известно, когда со СМИ будет общаться президент России Владимир Путин. Мероприятие обкома КПРФ началось в Тюмени одновременно с пресс-конференцией главы страны, передает с места событий корреспондент «URA.RU».

«Никакого умысла тут не было. К сожалению, так совпало. Но могу сказать, что мы подали заявку раньше Владимира Путина», — заявила лидер регионального отделения партии Тамара Казанцева. Она отметила, что пресс-конференцию президента коммунисты посмотрят в повторе вечером. «Уже с комментариями», — добавила глава обкома.

Сегодня, 19 декабря, Путин проводит 15-ю большую пресс-конференцию, в которой участвуют порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени. Предполагается, что мероприятие будет длиться несколько часов. Свой вопрос президенту уже задал корреспондент «URA.RU».