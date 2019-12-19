Теперь в здании будут детские кружки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге уволили всех сотрудников кинотеатра «Салют» в связи с реорганизацией учреждения. Об этом журналистам сообщили сами работники кинотеатра. Помещение передается городскому Дворцу творчества детей и молодежи (Дворцу пионеров).

Женщинам, работавшим в кинотеатре, уже вручили уведомления о сокращении. По их словам, часть сможет устроиться в этом же помещении на новую работу. «Кто-то уже дал согласие на вахтера, кто-то администратором будет», — рассказывала ЕАН одна из сотрудниц «Салюта».

По ее словам, в помещении сохранят кинозалы, чтобы показывать детские фильмы. «Может быть, будут учить детей, концерты будут, на сцене будут тренироваться, выступать», — говорит теперь уже бывший контролер «Салюта».

Как ранее сообщало «URA.RU», городские власти решили закрыть кинотеатр «Салют», который работал в уральской столице с 1912 года: по данным мэрии, прошлый год «Салют» закончил с убытком в 10,6 миллиона рублей, а за девять месяцев этого года убытки составили 3,26 млн.