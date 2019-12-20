Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии

Московский Басманный суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Об этом в суде сообщили ТАСС.
«Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хадриева Б. А. на срок до 18 февраля 2020 года», —приводит издание слова пресс-секретаря суда.
Хадриеву выдвинуты обвинения за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное ношение оружия. Уточняется, что мужчина стал двенадцатым человеком, арестованным по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых.
Начальника ингушского Центра «Э» и его брата застрелили в Москве 2 ноября. По основной версии преступления, мотивом убийства могла быть кровная месть, передает «Национальная служба новостей». Также среди возможных мотивов рассматривается служебная деятельность Эльджаркиева.