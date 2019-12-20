Телеведущий Норкин пристыдил журналистов, «опозорившихся» на пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина продлилась более 4 часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Андрей Норкин счел поведение ряда журналистов, которые приняли участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, неприемлемым. По его мнению, они устроили цирк.

Норкин посоветовал коллегам научиться различать два формата — прямую линию, в ходе которой глава государства общается с россиянами, и пресс-конференцию. «Всю пресс-конференцию стояла женщина с табличкой „дайте яду“. Что за позорище? Это цирк, а не привлечение внимания», — заявил Норкин в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. При этом телеведущий подчеркнул, что в этом году разговор президента с журналистами ему понравился гораздо больше, чем в прошлом.

В Москве прошла 15-я пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовали рекордное количество журналистов — 1895. Пресс-конференция длилась 4 часа 20 минут, глава государства успел ответить почти на 70 вопросов, передает RT.