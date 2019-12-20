Десятки пленных ополченцев просят Киев не выдавать их Донецку

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Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, автомат, солдаты, донецкая народная республика, днр, ополченец
Около 40 человек не хотят возвращаться на ДонбассФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Несколько десятков пленных, захваченных украинской стороной, отказались участвовать в обмене и возвращаться в ДНР И ЛНР. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в Трехсторонней контактной группе, которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины.

Некоторые пленные просто не хотят возвращаться в самопровозглашенные республики. Другие хотят отбыть наказание и избавиться от уголовного преследования на Украине. «Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать», — сказал один из источников газеты.

Власти Донбасса хотят проверить добровольность отказа пленных. Они планируют попросить о помощи в этом вопросе координатора группы по гуманитарным вопросам Тони Фриша. Однако этот специалист сможет приступить к проверке только после 25 декабря.

Ранее ДНР, ЛНР и Украина не достигли соглашения о проведении обмена пленными до конца года. Власти республик требуют прекратить уголовные дела против всех, кто участвует в обмене пленными, однако это не устроило Киев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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