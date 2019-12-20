Десятки пленных ополченцев просят Киев не выдавать их Донецку

Несколько десятков пленных, захваченных украинской стороной, отказались участвовать в обмене и возвращаться в ДНР И ЛНР. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в Трехсторонней контактной группе, которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины.
Некоторые пленные просто не хотят возвращаться в самопровозглашенные республики. Другие хотят отбыть наказание и избавиться от уголовного преследования на Украине. «Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать», — сказал один из источников газеты.
Власти Донбасса хотят проверить добровольность отказа пленных. Они планируют попросить о помощи в этом вопросе координатора группы по гуманитарным вопросам Тони Фриша. Однако этот специалист сможет приступить к проверке только после 25 декабря.
Ранее ДНР, ЛНР и Украина не достигли соглашения о проведении обмена пленными до конца года. Власти республик требуют прекратить уголовные дела против всех, кто участвует в обмене пленными, однако это не устроило Киев.