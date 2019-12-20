Власти повысили минимальные цены на крепкий алкоголь

Новые цены начнут действовать с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С января в России повысятся минимальные цены на коньяк, водку, бренди и ликероводочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на портале правовой информации.

Так, согласно документу, минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра увеличится на семь процентов — с 215 до 230 рублей. Оптовая и закупочная цена у производителя вырастет до 199 и 193 рублей соответственно. Коньяк, в свою очередь, подорожает больше чем на 11 процентов — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра. Бренди будет стоить 315 рублей. Также вскоре подорожает и этиловый спирт

«Кроме того, министерство также повысило впервые с 2015 года минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Теперь она составит 57 рублей за литр безводного спирта», — пишет РИА «Новости», отмечая, что эта мера направлена на борьбу с дешевым контрафактным алкоголем.