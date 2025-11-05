Выживший после удара ВС РФ украинский боевик сообщил о предательстве своих

Украинский военный обвинил своих в шпионаже после удара по 35-й бригаде Фото: Министерство обороны Украины

Украинский военный, выживший после удара Вооруженных сил РФ по 35-й бригаде морской пехоты в Днепропетровской области, обвинил своих сослуживцев в предательстве и шпионаже в пользу России. По его словам, информация о мероприятии была передана российским войскам. Об этом сообщает украинский телеканал.

«Погода была плохая, дроны над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то слил из своих», — приводит слова украинского военного, выжившего после удара ВС РФ, телеканал «Суспильне».

Удар произошел 1 ноября, когда бойцы собрались в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты. По словам военного, кто-то из своих раскрыл российским войскам данные о планировавшемся мероприятии. В результате ракетного удара потери составили не менее 56 морпехов: восемь бойцов были ликвидированы, 40 ранены, и еще шесть пропали без вести.

