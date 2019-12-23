Онколог назвала симптомы рака, на которые никто годами не обращает внимания

Пигментные пятна, заложенность носа и беспричинная, на первый взгляд, головная боль могут быть признаками заболевания раком. Об этом рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева.
Настораживать людей должны различные уплотнения и шишки в мягких тканях, приступы острой боли в области шеи или головы, рассказала Яковлева в интервью радиостанции «Говорит Москва». По словам врача, опасными симптомами болезни могут стать неприятные ощущения во время глотания, выделения во рту и беспричинное шатание зубов.
Также следует обращать внимание на пигментные пятна, острый отит и головную боль. Онколог напомнила, что чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее пройдет лечение.