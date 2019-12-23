Банки потратили по три млрд рублей на премии руководству

В уходящем году премии топ-менеджерам российских банков выросли в три-шесть раз. Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк оказались самыми щедрыми по отношению к руководству.
Больше всего в период с января по сентябрь 2019 года своим топ-менеджерам заплатили Газпромбанк — 3,8 млрд рублей, пишут «Известия». По 3,3 млрд рублей перечислили руководству Сбербанк и ВТБ. Альфа-банк выплатил топ-менеджерам 2,1 млрд, а ФК «Банк Открытие» — 1,76 млрд рублей.
Высокие премии руководителям в кредитных организациях объясняют тем, что эффективные топ-менеджеры остаются дорогими, и найти из сейчас организациям непросто. перед ними, как пояснила директор по персоналу МКБ Алена Ефремова, стоят задачи по цифровизации, повышении эффективности бизнеса, вывод на рынок принципиально новых продуктов.
Вместе с тем отмечается тенденция на закрытие дополнительных офисов банков и сокращение рядовых сотрудников. За последние пять лет закрытию подверглись треть офисов. В кредитной организации это называют оптимизацией и необходимостью резать издержки.