За призы турнира боролись 40 участниц Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

В Свердловской области отобрали кандидатов в региональную женскую сборную по боксу. Право войти в состав команды получили победительницы областного чемпионата, который прошел с 20 по 21 декабря в Богдановиче. Одну из самых ярких заявок сделала кандидат в мастера спорта, сотрудник Росгвардии Яна Демина. Ее умения специальной наградой отметил тренер легендарного боксера Константина Цзю — Владимир Черня.

«Яна Демина выступала в весовой категории до 60 килограммов. Показав отличную технику и зрелищный стиль, она была награждена специальным призом от областной федерации бокса „За яркую победу“. Награду Яна получила из рук заслуженного тренера СССР Владимира Черни», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.

Всего в чемпионате области приняли участие 20 спортсменок от 19 до 40 лет из разных городов региона. Победители, попавшие в сборную, будут в дальнейшем участвовать в чемпионатах Уральского федерального округа и всероссийских турнирах. Одновременно с чемпионатом состоялось и свердловское первенство для девочек и девушек от 13 до 18 лет. В общей сложности площадка приняла около 40 участниц. Первое общекомандное место на турнире занял Богданович — все шесть его спортсменок завоевали золотые медали.

Участницы чемпионата и первенства получили в подарок профессиональный спортивный инвентарь Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Все участницы чемпионата и первенства получили подарки от Свердловской областной федерации бокса — профессиональный спортивный инвентарь, который в сентябре использовался на Чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге, а теперь стал наследием крупного события.

В награждении спортсменок принимал участие советник генерального секретаря Федерации бокса России по социальным проектам Михаил Кайгородов и другие спортивные функционеры: заслуженный тренер России Леонид Мехонцев, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России и чемпион мира среди военнослужащих Вячеслав Власов, тренер высшей категории Александр Николаев, председатель каменск-уральского «Союза десантников» Александр Суворов.