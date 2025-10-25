Дело тяжелобольного свердловчанина, чей пес напал на самоеда, возобновили

Артем Черепанов попал под суд из-за своего пса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сухом Логу (Свердловская область) возобновили рассмотрение уголовного дела Артема Черепанова, чей питбуль напал на самоеда, сказал источник URA.RU, близкий к силовой среде. Дело было приостановлено в июле из-за тяжелой болезни обвиняемого.

«2 октября суд принял решение возобновить слушания», — сказал собеседник агентства. Его слова подтверждаются данными картотеки городского суда. Уже прошло два заседания.

Инцидент, после которого Черепанова отдали под суд, произошел в начале марта 2024 года. По словам очевидцев, его агрессивный питбуль набросился на самоеда. Потерпевший заявил, что Черепанов якобы специально натравил питбуля на его пса из-за спора на машину.

Продолжение после рекламы

В итоге силовики вменили Черепанову семь преступлений: три эпизода хулиганства, жестокое обращение с животными, побои и умышленное причинение легкого вреда. Другой источник URA.RU говорил, что конфликт мог вызвать сам потерпевший.