Дело тяжелобольного свердловчанина, чей пес напал на самоеда, возобновили
Артем Черепанов попал под суд из-за своего пса
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сухом Логу (Свердловская область) возобновили рассмотрение уголовного дела Артема Черепанова, чей питбуль напал на самоеда, сказал источник URA.RU, близкий к силовой среде. Дело было приостановлено в июле из-за тяжелой болезни обвиняемого.
«2 октября суд принял решение возобновить слушания», — сказал собеседник агентства. Его слова подтверждаются данными картотеки городского суда. Уже прошло два заседания.
Инцидент, после которого Черепанова отдали под суд, произошел в начале марта 2024 года. По словам очевидцев, его агрессивный питбуль набросился на самоеда. Потерпевший заявил, что Черепанов якобы специально натравил питбуля на его пса из-за спора на машину.
В итоге силовики вменили Черепанову семь преступлений: три эпизода хулиганства, жестокое обращение с животными, побои и умышленное причинение легкого вреда. Другой источник URA.RU говорил, что конфликт мог вызвать сам потерпевший.
«В „Пятерочке“ он провоцировал Артема, вооружившись бутылкой, и преградил ему путь с собакой. Определенно между ними был конфликт. Но в таком случае, если зачинщиком ссоры был потерпевший, то обвиняемый не может быть привлечен к ответственности за совершение в отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских побуждений. Нужно выяснять, кто был инициатором и для чего это делалось», — заявлял собеседник URA.RU.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!