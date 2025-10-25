Илья Московец в свободное от работы время изучает специализированную литературу, стремясь повысить качество своих фотографий Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 22 по 25 октября в Екатеринбурге проходит юбилейный XV Всероссийский фестиваль молодежной журналистики TIME CODE. Как сообщили URA.RU организаторы фестиваля, нововведение направлено на повышение качества обучения, обмена опытом и расширения профессиональных горизонтов молодых медийщиков. Подробнее — в материале агентства.

Расширение формата позволило затронуть новые аспекты в подготовке молодых журналистов. По словам заместителя главы Екатеринбурга Константина Шевченко, такой подход укрепляет профессиональное сообщество и способствует развитию актуальных компетенций.

Выступление Дениса Аллаярова вместе с бывшим деканом журфака УрФУ Иваном Некрасовым Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«Каждый год у мероприятия разная тематика. В прошлом году мы говорили про искусственный интеллект, с лекцией выступал [редактор свердловской редакции] Денис Аллаяров, выступил блестяще, и мы поняли, что попали с темой не в бровь, а в глаз. В этом году рассуждаем по поводу того, кто такие инфлюенсеры, блогеры и как они отличаются от журналистов. Параллельно фестивалю проходит выставка работ Ильи, снимки которого настолько говорящие, что не требуют никаких подписей и комментариев. Таким опытом, как у него, конечно надо делиться с молодыми фотожурналистами», — поделился Шевченко.

Продолжение после рекламы

Одним из ключевых событий третьего дня фестиваля стала сессия «Хроника новостей в объективе», где выступил фотокорреспондент URA.RU Илья Московец. Он провел для слушателей лекцию и поделился профессиональными секретами создания репортажных снимков. Кроме того, Илья подготовил практическое задание, по итогам которого три участника получили памятные призы за лучшие работы.

















1/5 Фото: пресс-служба фестиваля TIME CODE





«Работа фотографа в СМИ — это уникальное сочетание технических, творческих и межличностных навыков. Профессионал должен не только виртуозно владеть камерой, но и разбираться в тонкостях света, владеть программными средствами для постобработки, чтобы довести снимок до совершенства. Однако техническая оснащенность — лишь половина дела. Не менее важна способность видеть кадр, чувствовать композицию, мыслить нестандартно и находить креативные решения даже в самых обыденных ситуациях», — отметил фотограф.

Илья начал свою работу в агентстве в апреле 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

По словам Ильи, помимо художественного видения, фотограф СМИ действует в условиях постоянного цейтнота. «Умение работать в сжатые сроки, оперативно реагировать на меняющуюся обстановку и принимать быстрые, но взвешенные решения — это неотъемлемая часть профессии. Ключевую роль играют и коммуникативные навыки — фотографу приходится общаться с самыми разными людьми и важно находить к ним подход», — заявил Московец.

«Наконец, невозможно переоценить важность информационной грамотности и соблюдения этических норм. Фотограф СМИ — это не просто наблюдатель, но и рассказчик, чьи снимки формируют общественное мнение. Поэтому он должен действовать в рамках профессиональной этики, уважая права героев своих фоторепортажей», — резюмировал он.

Фестиваль TIME CODE проводят в Екатеринбурге с 2011 года — за это время он стал авторитетной площадкой для юных и начинающих медийщиков. В мероприятии участвуют школьники, студенты, действующие журналисты и медиаспециалисты из разных российских регионов. Победители и призеры ежегодно включаются в реестр талантливых детей России, что дает им дополнительные возможности при поступлении в ведущие вузы и участии в образовательных проектах, таких как смены центра «Сириус» в Сочи.

Работы Ильи можно будет увидеть во Дворце молодежи. Сам фестиваль продлится до 25 октября. Афиша последнего дня мероприятия — на сайте.