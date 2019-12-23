Кадыров рассказал, где планирует завершить карьеру

Кадыров сказал, что не получал предложений о работе на федеральном уровне
Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается работать вне региона. Об этом политик объявил во время пресс-конференции на площадке ЧГТРК «Грозный».
«Свою карьеру я закончу в Чечне», — объяснил Кадыров. Политик подчеркнул, что его не интересуют должности, которые предполагают работу вне региона, поскольку ему необходимо превратить Чечню «в цветущий край» и решить проблему безработицы.
Кадыров также уточнил, что не получал предложений о работе на федеральном уровне. «Я никогда и нигде ни с кем не разговаривал о своем переводе на работу за границей или на федеральном уровне», — приводит слова главы Чеченской Республики «Интерфакс».
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. До этого политик два года руководил региональным правительством.