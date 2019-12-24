Матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проходил в Швейцарии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Швейцарии на выставочном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» перепутали гимн России. Организаторы включили композицию Михаила Глинки «Патриотическая песня», которая использовалась в качестве гимна страны с 1991 по 2000 год.

Перед началом матча прозвучал гимн Швейцарии, как принимающей стороны. Далее должен был прозвучать гимн России, однако вместо действующей композиции на арене в Давосе включилась мелодия Михаила Глинки. «Хоккеисты приняли малознакомую музыку с удивлением. Болельщики разводили руками», — пишет «Комсомольская правда».

«Патриотическая песня» доиграла до конца. После этого диктор извинился и сказал, что ошибка будет исправлена. Однако снова был включен старый гимн. Группа российских болельщиков не стала это терпеть и спела действующий гимн страны.

Действующий государственный гимн РФ был утвержден в конце 2000 года. Мелодию к нему написал Александр Александров, стихи — Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан.