У Трампа было несколько сценариев санкций против России

Президент США Дональд Трамп утвердил новый пакет санкций против России, выбрав вариант средней жесткости из трех предложенных сценариев. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в администрации США.

«Президенту США были предложены три варианта санкций после того, как терпение Кремля в связи с конфликтом на Украине иссякло», — сообщила газета. Решение было принято на совещании Белого дома в среду, после согласования с ключевыми членами кабинета, среди которых — госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Как пояснили источники издания, Трампу представили три уровня санкционных мер. Самый жесткий вариант предполагал ограничения против ключевых отраслей российской промышленности и высших должностных лиц. Более мягкий сценарий ограничивался дипломатическими и экономическими ограничениями общего характера.

Средний вариант, который в итоге одобрил президент, включает введение санкций против российской энергетической отрасли, затрагивая такие компании, как «Роснефть» и «Лукойл». «Трамп оставляет некоторые вопросы открытыми, потому что он по-прежнему очень хочет заключить сделку с Путиным», — отметил спецпредставитель президента по Украине в его первой администрации Курт Волкер.

В администрации США подтвердили, что у главы государства остаются дополнительные инструменты давления на Москву. В качестве примера источники WSJ называют возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk, однако пока это решение не принято.