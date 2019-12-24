В списке богатейших женщин России по версии Forbes появится новое лицо

Вдова Владимира Когана Людмила унаследовала все активы мужа, в том числе акции банка «Уралсиб». Теперь она имеет все шансы войти в рейтинг богатейших женщин по версии Forbes.
«Forbes предварительно оценивает стоимость активов в 500 миллионов долларов — в мае 2019 года этого было достаточно, чтобы войти в рейтинг богатейших бизнесменов России, а также в топ-10 списка богатейших женщин», — сообщает издание.
Людмила Коган унаследовала 81,8% акций «Уралсиба». Также она является директором компании «БФА-Девелопмент», которая занимается строительством жилых комплексов в Санкт-Петербурге, редевелопментом промышленных территорий и управлением бизнес-центрами.
В 2015 году Владимир Коган стал частным инвестором «Уралсиба» и занялся финансовым оздоровлением нуждавшегося в докапитализации банка. Он выкупил 82% акций финансово-кредитной организации по «символической цене». Коган в 2018 году находился на 91 строчке в рейтинге Forbes. Его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов. Банкир скончался в июне 2019 года после продолжительной болезни. Он перенес инсульт в мае 2018 года проблем с давлением во время альпинистской экпедиции.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России, передает «