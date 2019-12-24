По факту массового отравления детей в двух уральских регионах возбуждены уголовные дела

Воспитанники детских садов попали в больницы с тяжелым отравлением Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В двух уральских регионах возбуждены уголовные дела из-за вспышки сальмонеллеза в детских садах. В Ханты-Мансийске пострадали воспитанники детсада «Страна чудес», также кишечная инфекция выявлена у детей в Копейске.

По факту вспышки инфекции сальмонеллеза возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. По той же статье уголовное дело возбуждено в Челябинской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, число заболевших в результате массового отравления в детском саду Копейска достигло 36 человек — 32 ребенка и четверо взрослых. По результатам лабораторных исследований у больных и контактных сотрудников методом ПЦР выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла.

Ранее «URA.RU» сообщало, что воспитанники югорского детского сада «Страна чудес», пострадавшие от отравления, и копейские дети употребляли в пищу продукцию птицефабрики «Равис», принадлежащей бывшему первому вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову.