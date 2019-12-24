23 декабря 2019
22 декабря 2019

Челябинских детсадовцев госпитализировали из-за отравления курятиной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация в ресторане Le bourg, Пассаж. Екатеринбург, курица, кура, ресторан, еда
Курятина стала причиной заболевания детей сальмонеллезомФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Причиной экстренной госпитализации в минувшие выходные воспитанников копейского детсада №43 мог стать сальмонеллез. Кишечная инфекция с большой вероятностью попала в детям через курятину, сообщил «URA.RU» источник в медицинских кругах, который проводит проверку.

«По предварительной версии, дети заболели сальмонеллезом из-за курятины производства крупного местного агрохолдинга», — сказал собеседник.

В копейских группах в ВКонтакте также подтверждают версию о сальмонеллезе и жалуются на платные анализы. «У одного ребенка уже подтвердили сальмонеллез. При этом те, кто наблюдаются в [копейском поселке] Старокомышинске вынуждены сдавать анализ платно, т. к. в этой подобные анализ сделать не возможно. Как пояснила заведующая больницы, садик должен оплатить. Но, как обычно из садика тишина. Да для ребенка последнее потратишь и сдадим платно. Но уже столько денег на лекарства. А садик никак не участвует…», — написала одна из мам анонимно в группе «Подслушано Копейск».

В минздраве области обещали дать комментарий позднее. Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора региона Наталья Максименко заявила, что информация о диагнозе детей появится после обеда и просила прислать письменный запрос. В минздраве обещали дать комментарии позднее. В садике сообщили что заведующая Татьяна Швабауэр будет после обеда. Зампрокурора Копейска Максим Хабибуллин подчеркнул, что информация о сальмонеллезе поступает пока только от родителей и СМИ. «Официально информация о диагнозе к нам пока не поступала. Мы направили соответствующий запрос в медучреждение. Ждем ответ», — добавил силовик.

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Ссылки по теме
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