Пострадавшие от отравления в двух уральских регионах ели продукцию одной птицефабрики

Продукцию «Рависа» проверяет Роспотребнадзор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воспитанники детского сада «Страна чудес» в ХМАО и детсада в Челябинской области, пострадавшие от массового отравления, употребляли продукцию птицефабрики «Равис», руководит которой бывший первый челябинский вице-губернатор Андрей Косилов. Продукция «Рависа» проверяется как возможный источник заболевания, сообщили «URA.RU» источники в медицинских кругах Челябинска. Информацию о проверке подтвердил и сам Косилов.

Вспышка в детсаду Ханты-Мансийска была зафиксирована 11 декабря, было выявлено 63 случая. На сегодняшний день все дети выздоровели. В детсаду Копейска под Челябинском массовое отравление зарегистрировано несколько дней назад. В больнице находится 18 человек, один ребенок в реанимации.

«И в ХМАО, и в Копейске дети ели продукцию „Рависа“, продукцию проверяют. У копейских детей заболевание похоже на сальмонеллез, но причины могут быть не в самой продукции, а в неправильной обработке», — пояснил «URA.RU» источник

В Роспотребнадзоре Югры «URA.RU» подтвердили, что продукция челябинской птицефабрики «Равис» входит в число возможных источников кишечной инфекции у воспитанников детсада в Ханты-Мансийске. Однако окончательные результаты будут известны после лабораторных исследований. «Только НИИ эпидемиологии в Москве сможет установить генетическое родство выделенного возбудителя. А это процесс небыстрый», — заявила «URA.RU» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Косилов заверил корреспондента «URA.RU», что его компания «в ежедневном режиме осуществляет производственный контроль продукции по кишечной палочке и сальмонеллезу». «Сейчас идет усиленная проверка. Наверняка, все вопросы будут подвергнуты глубочайшему анализу. После этого можно будет что-то комментировать. Принцип номер один нашей компании — продукция должна быть безопасной», — сказал Косилов.