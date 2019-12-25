Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год

По всей России обещают потепление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новогоднюю ночь в Москве столбики термометров могут подняться до 6 градусов. Ожидается дождь со снегом. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Точный прогноз на 31 декабря и новогодние праздники появится в пятницу, уточнила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина «Российской газете». Она отметила, что существующий прогноз — результат компьютерного модулирования. При этом Паршина подчеркнула вероятность того, что в столицу придет тепло.

В Екатеринбурге, по данным Гидрометцентра, в Новый год может установиться минусовая температура — 6 градусов ниже нуля. Вероятно, выпадет снег. В Пермском крае столбики термометров тоже опустятся ниже нуля до 3 градусов, возможны осадки. В Челябинской области температура установится на отметке 7 градусов холода, может пойти снег. В Курганской области 31 декабря будет чуть холоднее — температура примет отрицательные значения и достигнет 10 градусов ниже нуля. Выпадет небольшой снег.

В Тюменской области в новогоднюю ночь ожидается 11 градусов мороза. В ХМАО тоже не предвидится сильных морозов, временами будет идти снег, температура опустится до минус 16 градусов. На Ямале тоже возможен небольшой снег и 15 градусов холода при том, что в начале недели в регионе будет значительно холоднее (25-27 градусов ниже нуля).