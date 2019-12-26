В России изменят правила регистрации машин

Стоимость оформления номер, а в автосалоне будет доходить до 500 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С начала 2020 года в России можно будет зарегистрировать автомобиль и получить на него номер прямо в автосалоне. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Новую услугу клиентам смогут предоставить не все автодилеры, а только включенные в полицейский реестр „специализированные организации“, имеющие специально обученных для осмотра машин сотрудников», — сообщает газета « Коммерсант ». Отмечается, что салон будет передавать результаты осмотра в подразделение ГИБДД через портал госуслуг. Уже там будет решаться, допустят машину на дороги или нет. Стоимость услуги будет доходить до 500 рублей.

Таким образом, с вступлением в силу поправок россияне вернутся к системе, когда код региона на автомобильном номере соответствует месту регистрации владельца. Транзитные номера будут использоваться только в тех случаях, когда машину будут снимать с регистрации в России для вывоза из страны. Дилеры уверены, что принятие документа будет отложено. По их словам, правовая и техническая базы для этого еще не готовы.

Ранее МВД и Минэкономики договорились о продаже «красивых» автомобильных номеров. Купить и выбрать их можно будет на портале госуслуг, передает «Национальная служба новостей».