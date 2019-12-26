Россиянину, сломавшему руку, поставили диагноз «беременность»

Жителю Боровичей (Нижегородская область) поставили диагноз «беременность на 27-й неделе». Соответствующую информацию врачи центральной районной больницы внесли в медкарту пациента перед его выпиской.
Как сообщает издание «Подъем», мужчина обратился в больницу, чтобы удалить металлический штифт, который ему установили после перелома руки год назад. После операции он прочел в эпикризе, что удаление металлоконструкции «возможно только после родоразрешения». Далее указывалось, что пациент находится на 27-й неделе беременности, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».
Инцидент с якобы беременным пациентом — не первый странный случай, который происходил в данном медучреждении. Ранее одна из пациенток больницы после выписки узнала, что до сих пор находится в состоянии клинической смерти.
Получить комментарий представителей больницы к моменту публикации новости не удалось.