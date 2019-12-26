Россиянину, сломавшему руку, поставили диагноз «беременность»

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Клипарт depositphotos.com, подслушивать, беременная женщина, беременность, живот беременной, в ожидании ребенка
Жителю Боровичей поставили неожиданный диагнозФото: depositphotos.com

Жителю Боровичей (Нижегородская область) поставили диагноз «беременность на 27-й неделе». Соответствующую информацию врачи центральной районной больницы внесли в медкарту пациента перед его выпиской.

Как сообщает издание «Подъем», мужчина обратился в больницу, чтобы удалить металлический штифт, который ему установили после перелома руки год назад. После операции он прочел в эпикризе, что удаление металлоконструкции «возможно только после родоразрешения». Далее указывалось, что пациент находится на 27-й неделе беременности, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».

Инцидент с якобы беременным пациентом — не первый странный случай, который происходил в данном медучреждении. Ранее одна из пациенток больницы после выписки узнала, что до сих пор находится в состоянии клинической смерти.

Получить комментарий представителей больницы к моменту публикации новости не удалось.

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Размер текста
-
17
+
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