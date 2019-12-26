В России появится ипотека для самозанятых

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Ипотека станет доступна для тех, кто работает на себяФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Ожидается, что минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки — 7%, сообщает РИА «Новости». Когда именно станет доступен данный вид ипотеки — пока неизвестно.

Ранее стало известно, что средний срок погашения ипотечного кредита за однокомнатную квартиру в России составляет 11 лет. Как уточняет VSE42.Ru, быстрее всего ипотеку могут выплатить жители Челябинской области, а дольше всего ипотечный кредит придется закрывать в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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