В России появится ипотека для самозанятых

Ипотека станет доступна для тех, кто работает на себя
Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Ожидается, что минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки — 7%, сообщает РИА «Новости». Когда именно станет доступен данный вид ипотеки — пока неизвестно.
Ранее стало известно, что средний срок погашения ипотечного кредита за однокомнатную квартиру в России составляет 11 лет. Как уточняет VSE42.Ru, быстрее всего ипотеку могут выплатить жители Челябинской области, а дольше всего ипотечный кредит придется закрывать в Москве.